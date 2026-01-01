Manfrotto 375 двойной держатель-прищепка

Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 375 – двойной стальной держатель-прищепка для закрепления оборудования на плоских поверхностях. Клипсы данной модели подвижны относительно друг друга.
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Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape зеленый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - зеленый.
Manfrotto 088 – специальный адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.