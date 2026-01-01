Manfrotto 375 двойной держатель-прищепка

Арт. OLE-0568

Manfrotto 088 – специальный адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.