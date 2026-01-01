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-5 %
Manfrotto 375 двойной держатель-прищепка

Manfrotto 375 двойной держатель-прищепка

Manfrotto
Артикул: DAN-0246

Manfrotto 375 – двойной стальной держатель-прищепка для закрепления оборудования на плоских поверхностях. Клипсы данной модели подвижны относительно друг друга.

Описание

Manfrotto 375 двойной держатель-прищепка

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