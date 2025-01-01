Grifon FLH-D переходник для установки накамерной вспышки

Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.
Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".
Grifon FLH-D – предназначен для установки накамерной вспышки систем Canon, Nikon, Olympus на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.
На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Площадка для установки накамерной вспышки – съемная. Переходник оснащен отверстием для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.
Falcon Eyes LSB-4JS – мощный кран для осветительных приборов, с усиленной амортизированной стойкой, оснащен металлической муфтой. Совместим с большинством студийных моноблоков и источников постоянного света. Позволяет размещать источник освещения в необходимом для фотографа месте. Максимальная высота стойки, м – 3. Увеличенный размах треноги.
Комплектуется стойкой.
Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.
Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
Grifon ARS-1000 – стойка без амортизации черного цвета в чехле.
Максимальная высота – 100 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг.
Manfrotto 375 – двойной стальной держатель-прищепка для закрепления оборудования на плоских поверхностях. Клипсы данной модели подвижны относительно друг друга.
Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм
Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.
Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).
