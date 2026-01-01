Grifon DBRI адаптер для Hensel

Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм
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Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.
Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Falcon Eyes SR-69T(BW) – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.
Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см
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Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.