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Grifon DBRI адаптер для Hensel

Grifon DBRI адаптер для Hensel

Grifon
Артикул: FTR-1377

Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм

Описание

Grifon DBRI адаптер для Hensel

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