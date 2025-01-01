images
Grifon CB-01 зажим с адаптером

Grifon
Артикул: NVF-2360

Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.

Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".

Описание

Характеристики:

  • тип крепления - винтовой
  • диаметр труб – 13-38 мм
  • посадочная резьба переходника - 1/4 дюйма
  • материал – стальной сплав
  • вес – 300 г
  • цвет - черный

