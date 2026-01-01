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Kupo KCP734B Super Claw Ball head держатель-зажим c шаровой головкой
Kupo KCP734B Super Claw Ball head держатель-зажим c шаровой головкой

Kupo KCP734B Super Claw Ball head держатель-зажим c шаровой головкой

Kupo
Артикул: NVF-9523

Kupo KCP734B Super Claw Ball head - держатель-зажим c шаровой головой.

Зажим Super claw ball head представляет собой мини версию держателя-зажима Convi Clamp. Он более легкий и компактный.

Имеет шарнирную голову для крепления аксессуаров Super Knuckle. Уникальные плотно прилегающие резиновые накладки, приклеенные на захваты зажима, обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 6 кг
  • Шаровый шарнир диаметром 26 мм
  • Диапазон захвата - диаметр труб 13-35 мм, толщина плоских поверхностей 5-20 мм
  • Крепление - внутренняя резьба 3/8"-16
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 175 г

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