Kupo KCP734B Super Claw Ball head держатель-зажим c шаровой головкой

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 6 кг
- Шаровый шарнир диаметром 26 мм
- Диапазон захвата - диаметр труб 13-35 мм, толщина плоских поверхностей 5-20 мм
- Крепление - внутренняя резьба 3/8"-16
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 175 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP734B Super Claw Ball head - держатель-зажим c шаровой головой.
Зажим Super claw ball head представляет собой мини версию держателя-зажима Convi Clamp. Он более легкий и компактный.
Имеет шарнирную голову для крепления аксессуаров Super Knuckle. Уникальные плотно прилегающие резиновые накладки, приклеенные на захваты зажима, обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях.
Характеристики:
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