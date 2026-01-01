Kupo KCP734B Super Claw Ball head держатель-зажим c шаровой головкой

Арт. OLE-1501

KUPO KCP-104 Camera-mountable universal smartphone holder кронштейн для смартфона. 5" шарнирный кронштейн с адаптером для установки смартфона на камеру позволяет использовать смартфон в качестве телесуфлёра. Оснащен пружинным держателем для смартфона шириной до 3" (76 мм) с защитными накладками. Положение регулируется с помощью храповой рукоятки кронштейна. В комплекте адаптер для «горячего башмака» камеры.