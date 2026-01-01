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KUPO KS-474 SK 3" Double Socket Arm Knob корпус шарнирного крепления

KUPO KS-474 SK 3" Double Socket Arm Knob корпус шарнирного крепления

Kupo
Артикул: OLE-1551

KUPO KS-474 SK 3" Double Socket Arm Knob корпус шарнирного крепления

Корпус шарнирного крепления Super Knuckle изготовлен из литого под давлением алюминия с металлической рукояткой. Позволяет устанавливать разнообразное оборудование с помощью Super Knuckle шаровых головок. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**)

Описание

Характеристики:

  • Длина 3" (77.8 мм)
  • Допустимая нагрузка 8 кг
  • Вес 0,12 кг

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