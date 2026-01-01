Kupo KCP-104 Camera-mountable smartphone holder кронштейн для смартфона

Описание

Кронштейн Kupo KCP-104 для установки смартфона на камеру

Kupo KCP-104 — это компактный шарнирный кронштейн (5 дюймов), предназначенный для крепления смартфона на фото- или видеокамеру. Он позволяет использовать смартфон в качестве телесуфлёра, контрольного монитора или для других вспомогательных задач прямо во время съемки.

Основные характеристики

Длина кронштейна: 5 дюймов (около 12,7 см).

5 дюймов (около 12,7 см). Крепление для смартфона: Пружинный держатель для устройств шириной до 76 мм с защитными накладками.

Пружинный держатель для устройств шириной до 76 мм с защитными накладками. Крепление на камеру: Адаптер для горячего башмака (в комплекте).

Адаптер для горячего башмака (в комплекте). Регулировка: Положение кронштейна фиксируется с помощью храповой рукоятки.

Положение кронштейна фиксируется с помощью храповой рукоятки. Вес: 0,23 кг.

Для чего используется

Этот кронштейн решает несколько практических задач на съемочной площадке:

Телесуфлер: Позволяет читать текст с экрана смартфона, не отвлекаясь от камеры.

Позволяет читать текст с экрана смартфона, не отвлекаясь от камеры. Дополнительный монитор: Можно использовать для контроля изображения или настройки параметров съемки.

Можно использовать для контроля изображения или настройки параметров съемки. Управление приложениями: Удобно управлять камерой через приложения-пульты.

Конструкция и совместимость

Кронштейн оснащен пружинным держателем, который надежно фиксирует смартфон благодаря защитным накладкам. Адаптер для горячего башмака позволяет устанавливать его на любую камеру с соответствующим креплением. Храповая рукоятка обеспечивает быструю и надежную фиксацию кронштейна в нужном положении.