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Kupo KCP-104 Camera-mountable smartphone holder кронштейн для смартфона
Kupo KCP-104 Camera-mountable smartphone holder кронштейн для смартфона

Kupo KCP-104 Camera-mountable smartphone holder кронштейн для смартфона

Kupo
Артикул: OLE-1501

KUPO KCP-104 Camera-mountable universal smartphone holder кронштейн для смартфона. 5" шарнирный кронштейн с адаптером для установки смартфона на камеру позволяет использовать смартфон в качестве телесуфлёра. Оснащен пружинным держателем для смартфона шириной до 3" (76 мм) с защитными накладками. Положение регулируется с помощью храповой рукоятки кронштейна. В комплекте адаптер для «горячего башмака» камеры.

Описание

Кронштейн Kupo KCP-104 для установки смартфона на камеру

Kupo KCP-104 — это компактный шарнирный кронштейн (5 дюймов), предназначенный для крепления смартфона на фото- или видеокамеру. Он позволяет использовать смартфон в качестве телесуфлёра, контрольного монитора или для других вспомогательных задач прямо во время съемки.

Основные характеристики

  • Длина кронштейна: 5 дюймов (около 12,7 см).
  • Крепление для смартфона: Пружинный держатель для устройств шириной до 76 мм с защитными накладками.
  • Крепление на камеру: Адаптер для горячего башмака (в комплекте).
  • Регулировка: Положение кронштейна фиксируется с помощью храповой рукоятки.
  • Вес: 0,23 кг.

Для чего используется

Этот кронштейн решает несколько практических задач на съемочной площадке:

  • Телесуфлер: Позволяет читать текст с экрана смартфона, не отвлекаясь от камеры.
  • Дополнительный монитор: Можно использовать для контроля изображения или настройки параметров съемки.
  • Управление приложениями: Удобно управлять камерой через приложения-пульты.

Конструкция и совместимость

Кронштейн оснащен пружинным держателем, который надежно фиксирует смартфон благодаря защитным накладкам. Адаптер для горячего башмака позволяет устанавливать его на любую камеру с соответствующим креплением. Храповая рукоятка обеспечивает быструю и надежную фиксацию кронштейна в нужном положении.

Комплектация

  • Шарнирный кронштейн Kupo KCP-104 — 1 шт.
  • Адаптер для горячего башмака — 1 шт.

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