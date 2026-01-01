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Kupo KCP-664B clamp 26 mm ball head зажим с шаровом креплением super knuckl

Kupo KCP-664B clamp 26 mm ball head зажим с шаровом креплением super knuckl

Kupo
Артикул: OLE-1467

Kupo KCP-664B clamp 26 mm ball head зажим с шаровым креплением super knuckl

Зажим из сплава алюминия, оснащённый шаровой головкой для прикрепления аксессуаров super knuckle. Зажимы и шаровая головка окрашены в черный цвет. Большой диапазон захвата обеспечивает удобное крепление для зажима труб с разным диаметром (от 13мм до 35мм) или плоского предмета от 5 до 20 мм.


Описание

Характеристики

  • Захват труб диаметром 13-35 мм, плоских предметов толщиной 5-20 мм
  • Вес 0,315 кг

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