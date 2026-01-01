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Kupo KCP950P 4 Way Clamp KCP-950P зажим с 4 степенями свободы движения

Kupo KCP950P 4 Way Clamp KCP-950P зажим с 4 степенями свободы движения

Kupo
Артикул: DAN-0105

Kupo 4 Way Clamp KCP-950P – изготовленная из алюминия струбцина-зажим с 4 степенями свободы для крепления фото и осветительного оборудования.

Описание

Kupo KCP950P 4 Way Clamp KCP-950P зажим с 4 степенями свободы движения

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