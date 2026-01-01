Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета

Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.
Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.
Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.
Размеры пластины - 110х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота пальца - 16 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 600 гр.
Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 - стойка для фото- видеостудии.
Стальная четырехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Стойка имеет пружинный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".
Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.