Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета

Арт. DAN-9441

Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.

Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.

Размеры пластины - 110х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота пальца - 16 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 600 гр.