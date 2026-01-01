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Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета

Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета

Kupo
Артикул: OLE-1443

KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.

Описание

Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета

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