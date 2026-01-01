Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver адаптер

Арт. NVF-2017

Avenger F809 Right Angle Baby Plate – специальная стальная пластина со сварной площадью 5/8". Крюк-держатель согнут на 90 град., что отводит укрепленное оборудование от стены на 6 дюймов / 15 см. Для крепления предусмотрено 8 анкерных отверстий под шурупы или гвозди.