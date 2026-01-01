Характеристики:
- Угол 90 град.
- Крепление - штифт 5/8" (16 мм)
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Размер 178х76 мм
- Вес - 450 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver - адаптер для крепления оборудования.
Адаптер Вaby stud, загнутый под углом 90 градусов. Изготовлен из стали. Цвет - серебро.
Характеристики:
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