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Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver адаптер
Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver адаптер
Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver адаптер

Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver адаптер

Kupo
Артикул: NVF-9511

Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver - адаптер для крепления оборудования.

Адаптер Вaby stud, загнутый под углом 90 градусов. Изготовлен из стали. Цвет - серебро.

Описание

Характеристики:

  • Угол 90 град.
  • Крепление - штифт 5/8" (16 мм)
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Размер 178х76 мм
  • Вес - 450 г

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