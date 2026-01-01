Характеристики:
- Вес 0,16 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KD-CF16P Ceiling Clip With Female Socke адаптер
Адаптер создан для установки небольшого осветительного прибора на рельсы подвесной системы.
Оснащён стандартной крепежной втулкой (крепёжным приёмным отверстием 5/8’’ Baby receiver).
Характеристики:
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Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.
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Фон бумажный Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Фон бумажный Raylab 016 Sapphire Blue фон бумажный 2.72x11 м темно-синий.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.