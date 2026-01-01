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KUPO KD-CF16P Ceiling Clip With Female Socke адаптер

KUPO KD-CF16P Ceiling Clip With Female Socke адаптер

Kupo
Артикул: OLE-1511

KUPO KD-CF16P Ceiling Clip With Female Socke адаптер

Адаптер создан для установки небольшого осветительного прибора на рельсы подвесной системы.

Оснащён стандартной крепежной втулкой (крепёжным приёмным отверстием 5/8’’ Baby receiver).


Описание

Характеристики:

  • Вес 0,16 кг

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