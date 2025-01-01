images
Avenger 003 стойка для оборудования

Avenger 003 стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0614

Компактная студийная стойка Avenger 003 изготовлена из металла.

Предназначена для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 9
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном состоянии, см – 30,5
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 60
  • максимальная нагрузка, кг – 15
  • вес, кг – 0,5
 

Видео

Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Мацей Дакович
Мацей Дакович
