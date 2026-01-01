Артикул: NVF-9484

Kupo KCP410 SUPER GRIP FINGER-BABY STUD&BABY RECERVER - держатель для крепления осветительного оборудования.

Держатель применяется для установки осветительного оборудования или аксессуаров на шарнирный стержень Вaby swivel pin. Для крепления могут использоватся гнездо диаметром 16 мм и стержень 28 мм, что обеспечивает совместимость с креплением Junior receiver при снятой рукоятки для затягивания.

Уникальная храповая рукоятка обеспечивает возможность блокировки держателя по всем осям.

Вес - 0,4 кг. Материал - сталь.