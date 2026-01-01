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Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник

Kupo KS090 TVMP Adapter переходник

Kupo
Артикул: NVF-9476

Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.

Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.

Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Адаптер TVMP (шпилька 9/8" (28 мм) с втулкой 5/8" (16 мм)
  • Размер резьбы верхнего болта: 1/2"-13 x 1" (длина)
  • Вес 290 г

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