Характеристики:
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Адаптер TVMP (шпилька 9/8" (28 мм) с втулкой 5/8" (16 мм)
- Размер резьбы верхнего болта: 1/2"-13 x 1" (длина)
- Вес 290 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
Характеристики:
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Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Зонт-софтбокс Fotokvant U-165SO отражающий, диаметром - 165 см со съемным диффузором.
Глубокий параболический серебряный зонт диаметром 165 см. Предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Зонт комплектуется съемным диффузором и способен выполнять функции софтбокса.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Kupo CL-40MK 40"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (100 см) и 1 головка 2,5" grip head.
C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.
Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.