Aputure LS 60x осветитель 2700-6500К
Aputure LS 60x осветитель 2700-6500К
Aputure LS 60x осветитель 2700-6500К

Aputure LS 60x осветитель 2700-6500К

Aputure
Артикул: DAN-6919

Осветитель Aputure LS 60x 2700-6500 К.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность - 60 Вт и регулируемой цветовой температурой от 2700 до 6500 К, индекс CRI ≥95. Питание осветителя обеспечивается от сети через адаптер переменного тока, аккумуляторов Sony L серии (NP-F) или аккумуляторов с креплением V-mount. Размер - 209х116 мм (осветитель без модификаторов). Вес - 4,4 кг (весь комплект).

Описание

Осветитель является точечным источником постоянного света с точными настройками угла луча, мощности и интенсивности освещения.  Угол светового потока регулируется от 15 градусов (узкий луч) до 45 градусов (неширокое пятно). Однако, используя 4-лепестковые шторки (в комплекте), можно создать собственный профиль луча. Также в приборе предусмотрена возможность изменения цветовой температуры от 2700 до 6500 К.

Интенсивность света на прожекторе регулируется от 0 до 100 процентов. Как и в остальных моделях в осветителе предусмотрены восемь встроенных световых эффектов: папарацци, фейерверк, молния, неисправная лампа, телевизор, пульсация, стробоскоп и взрыв.

На фронтальный профиль прожектора можно устанавливать светоформирующие аксессуары с креплением Bowens и насадку Spotlight Mini Zoom (приобретаются отдельно).

Характеристики:  

  • цветовая температура - от 2700 до 6500 К
  • диммирование - от 0 до 100 %
  • коофициент CRI - ≥95
  • угол освещения - от 15 до 45 град.
  • степень защиты - IP54
  • мощность - 60 Вт
  • охлаждение - активное
  • крепление для аксессуаров - Bowens
  • материал корпуса - алюминий
  • питание - от аккумуляторов с креплением V-mount, аккумуляторов Sony L серии (NP-F) или от адаптера переменного тока
  • размер - 209х116 мм (осветитель без модификаторов)
  • вес - Вес - 4,4 кг (весь комплект)

