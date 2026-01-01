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Kupo KS047 Baby receiver plate площадка с креплением с внутренней резьбой
Kupo KS047 Baby receiver plate площадка с креплением с внутренней резьбой

Kupo KS047 Baby receiver plate площадка с креплением с внутренней резьбой

Kupo
Артикул: NVF-9443

Kupo KS047 Baby receiver plate - площадка с креплением и внутренней резьбой.

Служит для крепления осветительных приборов или других аксессуаров на стену. Можно устанавливать непосредственно на стойку Baby stand или, использовать в качестве платформы для мониторов, динамиков или осветительных приборов предварительно сняв рукоятку, чтобы освободить прииемное отверстие.

Размер - 5х9 см.

Описание

Характеристики:

  • Крепление - втулка 5/8" (16 см)
  • Размер площадки 9х15 см
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 620 г

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