Kupo KS047 Baby receiver plate площадка с креплением с внутренней резьбой

Характеристики:
- Крепление - втулка 5/8" (16 см)
- Размер площадки 9х15 см
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 620 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS047 Baby receiver plate - площадка с креплением и внутренней резьбой.
Служит для крепления осветительных приборов или других аксессуаров на стену. Можно устанавливать непосредственно на стойку Baby stand или, использовать в качестве платформы для мониторов, динамиков или осветительных приборов предварительно сняв рукоятку, чтобы освободить прииемное отверстие.
Размер - 5х9 см.
Характеристики:
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