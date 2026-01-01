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YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90

YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90

Yongnuo
Артикул: NVF-7346

YongNuo LS-02/N3 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90.

Описание

YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90

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