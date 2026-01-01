YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Москва
Малая Семеновская 3с6
YongNuo LS-02/N3 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора.
Совместим с Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90.
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Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Kupo KCP350 Mini Alli Clamp - держатель зажим.
Держатель зажим может устанавливаться на стойку для осветительных приборов с гнездом 5/8”, или штифтом для установки аксессуаров, отражателей и фонов. Также может использоваться как зажим для небольшого осветительного прибора при настольной предметной съемки. максимальное разведение губок зажима - 35 мм. Вес - 0,11 кг.