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Kupo KH-06-SK 6'x6' рассеиватель 1,8х1,8 м белый шёлк
Kupo KH-06-SK 6'x6' рассеиватель 1,8х1,8 м белый шёлк

Kupo KH-06-SK 6'x6' рассеиватель 1,8х1,8 м белый шёлк

Kupo
Артикул: DAN-8965

Рассеиватель текстильный Kupo KH-06-SK 6'x6' - белый искусственный шёлк имеет латунные люверсы по кромке и шнуры для натяжения, эластичную ленту по углам для надежного крепления на раме, этикетку с маркировкой и бланком для персонализации продукта на рассеивателе и транспортировочном мешке.

Описание

Характеристики:

Размер рассивателя: 1,8 х 1,8 м
Вес: 0,65 кг
Размер в сложенном виде: 18 х 13 х 9 см
Материал: текстиль

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