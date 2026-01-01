Kupo KH-06-SK 6'x6' рассеиватель 1,8х1,8 м белый шёлк

Характеристики:
Размер рассивателя: 1,8 х 1,8 м
Вес: 0,65 кг
Размер в сложенном виде: 18 х 13 х 9 см
Материал: текстиль
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рассеиватель текстильный Kupo KH-06-SK 6'x6' - белый искусственный шёлк имеет латунные люверсы по кромке и шнуры для натяжения, эластичную ленту по углам для надежного крепления на раме, этикетку с маркировкой и бланком для персонализации продукта на рассеивателе и транспортировочном мешке.
Характеристики:
Размер рассивателя: 1,8 х 1,8 м
Вес: 0,65 кг
Размер в сложенном виде: 18 х 13 х 9 см
Материал: текстиль
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