Характеристики:
- Угол отклонения от -45° до 90°
- Вес 0,78 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-310 EZ Grip Finger наклонный переходник 5/8 дюйма 16 мм мама-папа
Поворотный металлический зажимный адаптер. Вращение студийного пальца относительно стандартной для крепления на стойку втулки друг относительно друга фиксируется мощным металлическим шаровым зажимом. Диаметр пальца 16 мм. Допускается вращение адаптера на 360°
Характеристики:
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Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.
Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm - адаптер-переходник с 16 на 17 мм, с внутренней резьбой.
Переходник изготовлен из алюминия. Применяется для конвертации наружной резьбы 5/8" (16 мм) наверху стойки для осветительного оборудования, во внутреннюю резьбу 17 мм.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-02 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 2 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель диаметром 18 мм и длиной 55 см с шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp. Оснащен внутренней резьбой 3/8'' и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4'' типа 18. Рассчитан на нагрузку не более 0,5 кг. Длина – 55 см, вес – 0,71 кг.
KUPO KD-795B U Hook держатель
Компактные П-образные крюки-держатели черного цвета
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед. Металлический держатель для смартфонов с шириной по короткой стороне от 67 мм до 95 мм. Оснащен удобным фиксатором, позволяющим затягивать его рукой и резиновыми демпферами для сохранности смартфона или его защитного чехла от царапин. Можно крепить как к вертикальной так и горизонтальной трубе, повернув крепеж.
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.
Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.
Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.