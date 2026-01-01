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Kupo KCP-310 EZ Grip Finger наклонный переходник 5/8 дюйма 16 мм мама-папа

Kupo KCP-310 EZ Grip Finger наклонный переходник 5/8 дюйма 16 мм мама-папа

Kupo
Артикул: OLE-1457

Kupo KCP-310 EZ Grip Finger наклонный переходник 5/8 дюйма 16 мм мама-папа

Поворотный металлический зажимный адаптер. Вращение студийного пальца относительно стандартной для крепления на стойку втулки друг относительно друга фиксируется мощным металлическим шаровым зажимом. Диаметр пальца 16 мм. Допускается вращение адаптера на 360°

Описание

Характеристики:

  • Угол отклонения  от -45° до 90°
  • Вес 0,78 кг

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