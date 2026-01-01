Kupo KCP-310 EZ Grip Finger наклонный переходник 5/8 дюйма 16 мм мама-папа

Арт. DAN-9812

Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед. Металлический держатель для смартфонов с шириной по короткой стороне от 67 мм до 95 мм. Оснащен удобным фиксатором, позволяющим затягивать его рукой и резиновыми демпферами для сохранности смартфона или его защитного чехла от царапин. Можно крепить как к вертикальной так и горизонтальной трубе, повернув крепеж.