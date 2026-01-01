images
images
-10 %
GreenBean Arm 11" ST накамерный держатель 28 см
GreenBean Arm 11" ST накамерный держатель 28 см

GreenBean Arm 11" ST накамерный держатель 28 см

GreenBean
Артикул: NVF-8026

GreenBean Arm 11" ST – накамерный держатель для установки вспомогательных устройств (микрофонов, осветителей, ЖК-мониторов и т. д.) на различные опоры с винтом или резьбовым отверстием диаметром 1/4". Имеет зубчатое соединение секций. Общая длина, мм – 290. Максимальная нагрузка, кг – 3.

Описание

Держатель представляет из себя прочный и портативный шарнирный кронштейн, предназначенный для монтажа вспомогательного оборудования (осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т. д.) на стойку, штатив, риг, кран и другие опоры, имеющие винт или резьбовое отверстие диаметром 1/4".

Устройство состоит из двух равных по длине секций, поворачивающихся вокруг центрального колена. Центральное колено с подшипником и зубчатым механизмом противодействует прокручиванию и позволяет создавать большое усилие для фиксации тяжелого оборудования. Барашек центрального колена одновременно фиксирует секции и вращающие элементы на концах этих секций, при небольшом ослаблении зажима поворот каждого шарнира происходит плавно.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • общая длина, мм – 290
  • длина плеча, мм – 118
  • диаметр плеча, мм – 14,5
  • материал – анодированный алюминий
  • вес, г – 290

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Арт. DAN-4154
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Наличие
в наличии 4-10 шт

Переходник Falcon Eyes SMT 5814 для студийного оборудования.

Адаптер-переходник с двумя отверстиями для шпигота 5/8", резьбовым наконечником 1/4" с гайкой и фиксирующим винтом. Изготовлен из стали. Вес адаптера - 92 г, длина посадочного винта - 18 мм.

600 ₽
В корзину
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. DAN-3888
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
более 10 шт

Кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-07, длина - 7 дюймов. Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Вес - 0,4 кг.


830 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Арт. NVF-1842
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ

-5 %160 ₽
150 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
Арт. NVF-8028
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.

-10 %600 ₽
540 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-26 KIT крепежная пятка для двух источников освещения
Fotokvant RFLH-26 KIT крепежная пятка для двух источников освещения
Fotokvant RFLH-26 KIT крепежная пятка для двух источников освещения
Арт. DAN-3798
Fotokvant RFLH-26 KIT крепежная пятка для двух источников освещения
Наличие
более 10 шт

Крепежная пятка Fotokvant RFLH-26 для двух источников освещения. Планка на поворотном кронштейне для установки двух единиц фотооборудования одновременно. Изготовлена из металла. Имеет противоскользящие накладки и винты для крепления оборудования со стандартной резьбой 1/4".

1 440 ₽
В корзину

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 1
Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 1
Ильза Бинг
Ильза Бинг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.