Kupo KCP330 Tiny Clamp держатель

Характеристики:
- Диапазон захвата - диаметр труб 2-16 мм
- Крепление - винт 1/4"-20
- Материал - сталь
- Цвет - черный
- Вес - 60 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP330 Tiny Clamp - зажим-держатель для монтажа аксессуаров.
Небольшой держатель для установки на круглые трубки диаметром от 2 до 16 мм камеры, радиопередатчика или других легких по весу аксессуаров.
Держатель имеет винт с кольцом блокировки и наружной резьбой 1/4".
Характеристики:
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Вес 0,45 кг
Допустимая нагрузка 40 кг
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Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
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