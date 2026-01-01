Kupo KCP330 Tiny Clamp держатель

Артикул: NVF-9532

Kupo KCP330 Tiny Clamp - зажим-держатель для монтажа аксессуаров.

Небольшой держатель для установки на круглые трубки диаметром от 2 до 16 мм камеры, радиопередатчика или других легких по весу аксессуаров.

Держатель имеет винт с кольцом блокировки и наружной резьбой 1/4".