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Kupo KCP330 Tiny Clamp держатель
Kupo KCP330 Tiny Clamp держатель

Kupo KCP330 Tiny Clamp держатель

Kupo
Артикул: NVF-9532

Kupo KCP330 Tiny Clamp - зажим-держатель для монтажа аксессуаров.

Небольшой держатель для установки на круглые трубки диаметром от 2 до 16 мм камеры, радиопередатчика или других легких по весу аксессуаров.

Держатель имеет винт с кольцом блокировки и наружной резьбой 1/4".

Описание

Характеристики:

  • Диапазон захвата - диаметр труб 2-16 мм
  • Крепление - винт 1/4"-20
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Вес - 60 г

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