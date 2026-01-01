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Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры

Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры

Fotokvant
Артикул: DAN-1490

Fotokvant RCL-S3+MA-11 - держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.

Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер - 28 см. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика.

Зажим подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима - 4,9 см; минимальный - 1,2 см. Максимальная нагрузка - 2,5 кг.

Описание

Fotokvant RCL-S3+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры

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