Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RCL-S3+MA-11 - держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.
Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер - 28 см. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика.
Зажим подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима - 4,9 см; минимальный - 1,2 см. Максимальная нагрузка - 2,5 кг.
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Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
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Втулочный адаптер Avenger E300.
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