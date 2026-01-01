Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм

Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-72-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 72 мм.
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Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.
Fotokvant CAP-49-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 49 mm.
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape черный - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - черный.
Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.