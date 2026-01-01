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Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм

Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8860

Fotokvant CAP-72-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 72 мм.

Описание

Fotokvant CAP-72-Canon крышка для объектива 72 мм

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