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RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 67mm
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 67mm
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 67mm

RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 67mm

Raylab
Артикул: MTG-3471

RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 67mm. Ультрафиолетовый защитный фильтр с тонкой оправой, для постоянного использования. Устраняет воздействие невидимого ультрафиолетового излучения (отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм.). Изготовлен из высококачественного полированного стекла, что обеспечивает оптическую прозрачность, точность цветопередачи и высокую степень светопропускания. 

Описание

UV-фильтр поглощает ультрафиолетовое излучение и снижает голубоватый оттенок дневного света. Благодаря высокой степени светопропускания и отсутствию искажения при цветопередаче данный фильтр в качестве защитного можно использовать, не снимая, и устанавливать с ним другие фильтры. Фильтр защитит переднюю линзу объектива от попадания пыли, влаги и отпечатков пальцев. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами.

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Наличие
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