RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 67mm

UV-фильтр поглощает ультрафиолетовое излучение и снижает голубоватый оттенок дневного света. Благодаря высокой степени светопропускания и отсутствию искажения при цветопередаче данный фильтр в качестве защитного можно использовать, не снимая, и устанавливать с ним другие фильтры. Фильтр защитит переднюю линзу объектива от попадания пыли, влаги и отпечатков пальцев. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами.
Tenba Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black - рюкзак для фототехники, вмещающий 1-2 беззеркальных, зеркальных или кинокамер с 7-9 объективами до 400 мм, ноутбука до 17 дюймов и штатива. Также подходит DJI Mavic 3 и других аналогичных по размеру дронов и личных вещей. Внешние размеры – 57х24х37 см. Внутренние размеры – 51х34х17 см. Вес -2,5 кг.