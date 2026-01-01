Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком

Описание

Зажим-струбцина предназначен для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия - 1,2 см; максимальный - 4,9. Вес - 110 г. Материал изготовления - алюминиевый сплав и пластик.

Адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров на кронштейн камеры. Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления - алюминий. Включает в себя только переходник горячий башмак.