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Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком
Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком
Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком
Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком
Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком
Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком
Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком

Fotokvant RCL-S3+FLH-29 комплект струбцина с горячим башмаком

Fotokvant
Артикул: DAN-1509

Fotokvant RCL-S3+FLH-29 - комплект струбцина с горячим башмаком.

Комплект состоит из зажима-струбцины Fotokvant RCL-S3 и адаптера-переходника Fotokvant FLH-29, предназначенного для установки оборудования и аксессуаров на кронштейн камеры.

Описание

Зажим-струбцина предназначен для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия - 1,2 см; максимальный - 4,9. Вес - 110 г. Материал изготовления - алюминиевый сплав и пластик.

Адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров на кронштейн камеры. Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления - алюминий. Включает в себя только переходник горячий башмак.

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