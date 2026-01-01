Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма

Повышающее кольцо Fotokvant LADD 37-49, диаметры 37-49 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 49 мм на объективах с резьбой 37 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-29 – адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров на кронштейн камеры. Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления – алюминий.
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Повышающее кольцо Fotokvant LADD 37-49, диаметры 37-49 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 49 мм на объективах с резьбой 37 мм.
Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма (16 мм) с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.
Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).
Fotokvant B-6W – система для установки студийных фонов. Крепится к стене или потолку с помощью специальных кронштейнов (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. В специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона. Система предназначена для подъема шести фонов.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Fotokvant FLH-30 – новый универсальный пузырьковый уровень для горячего башмака камеры. Является многофункциональным аксессуаром, служит заглушкой для горячего башмака. Помогает защитить от пыли, грязи, влаги и повреждений контакты башмака. Также с помощью уровня фотограф сможет получить более высокую степень точности захвата изображения.