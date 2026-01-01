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Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма

Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма

Fotokvant
Артикул: NVF-8530

Fotokvant FLH-29 – адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров на кронштейн камеры. Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления – алюминий. 

Описание

Fotokvant FLH-29 адаптер горячий башмак с винтом 1/4 дюйма

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