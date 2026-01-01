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Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек
Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек
Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек
Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек
Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек

Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек

Fotokvant
Артикул: NVF-7884

Fotokvant NVF-7884 – крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек.

Диаметр установочного пина 5/8". Материал – металл. Вес - 0,25 кг.

Описание

Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек

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