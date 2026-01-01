Fotokvant RFLH-25 крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек

Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7884 – крепежная пятка Е-типа для установки студийных вспышек.
Диаметр установочного пина 5/8". Материал – металл. Вес - 0,25 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.
Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.
Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".
Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.
Manfrotto 036-14 адаптер, узел крепления 5/8", резьба 1/4".
Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования. Допустимая нагрузка - 70 кг. Материал - латунь.
Кронштейн MBH-700S – предназначен для крепления различных приспособлений к стенам и потолку. Втулка с резьбой 1/4", размер крепежной панели 80х80 мм.
Fotokvant RFLH-38 держатель с креплением на горячий башмак. Держатель изготовлен из алюминия и имеет 3 площадки типа "холодный башмак" для установки дополнительного оборудования. Например led панель, микрофон и т.д. Так же на держателе есть 2 отверстия с резьбой 3/8" и 8 отверстий с резьбой 1/4". Может быть установлен в камеру в "горячий башмак" или на стойку или штатив на резьбу 1/4 ". Размеры держателя 144х25 мм. Вес 58 гр.