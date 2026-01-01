Godox LDX50Bi осветитель светодиодный

Описание

Специально разработанная металлическая задняя часть корпуса увеличивает площадь теплоотдачи, позволяя осветителю эффективнее работать без использования вентиляторов. Такая безвентиляторная конструкция также помогает устранить посторонние шумы, возникающие при работе обычных осветителей, обеспечивая бескомпромиссное качество звука во время съемки. Кроме того, прочный металлический корпус увеличивает долговечность осветителей, что позволяет сократить затраты на оборудование.

Оснащен удобной функцией предварительной настройки, позволяющей сохранять и вызывать различные наборы параметров. Эта функция поможет быстро применить настройки, которые обычно используются в различных задачах. Также, сокращая необходимость в ручных настройках, эта функция экономит время и повышает эффективность работы.

Учитывая специфические требования фотографов в различных условиях съемки, в биколорной версии (Bi) доступны 5 предустановок часто используемых цветовых температур. Просто нажмите на селектор CCT/FN, чтобы установить цветовую температуру, соответствующую дневному свету 5600К, закатному "золотому часу" 3200К и т.д.

поддерживают различные варианты управления настройками, и, кроме встроенной панели управления, также доступно управление с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения Godox Light. Регулируйте яркость, цветовую температуру и другие параметры, не подходя к прибору. Возможность дистанционного управления экономит время и повышает эффективность работы.

Осветитель предусматривает два варианта питания: от аккумулятора NP-F или от сети. Независимо от того, предпочитаете ли вы выездную съемку на локации или продолжительные съемки в студии, эти осветители смогут удовлетворить ваши потребности и будут соответствовать требованиям съемочного процесса.

Характеристики: