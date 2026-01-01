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Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами
Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами
Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами
Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами
Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами
Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами

Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-8725

Godox SB-UFW80120 быстроскладной софтбокс с сотами, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Сотовая насадка в комплекте.

Описание

Для установки на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца.

В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к козырьку софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

В комплекте чехол для хранения.

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