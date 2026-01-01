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Raylab SPG120 октобокс с сотами
Raylab SPG120 октобокс с сотами
Raylab SPG120 октобокс с сотами
Raylab SPG120 октобокс с сотами
Raylab SPG120 октобокс с сотами
Raylab SPG120 октобокс с сотами

Raylab SPG120 октобокс с сотами

Raylab
Артикул: DAN-7699

Raylab SPG150 - это световой модификатор диаметром 120 см для установки на студийные осветительные приборы.

Октобокс специально для портретной съемки. Байонет - Bowens.

Описание

Raylab SPG120 октобокс — это световой модификатор диаметром 120 см для установки на студийные осветительные приборы с байонетом Bowens. Данный октобокс используют в портретной фотографии , так как он позволяют получить равномерный направленный поток мягкого света, округлый блик в глазах, имитирующий естественное освещение.

Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Состоит данное устройство из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя с UV покрытием, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), сотовой насадки и металлических спиц.

Спицы имеют наконечники во избежании повреждения тканевых спицедержателей софтбокса и облегчают сборку конструкции. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Характеристики:

  • Диаметр, см: 120
  • Байонет: Bowens

Комплектация

  • спицы - 8 шт
  • соты - 1 шт
  • внутренний рассеиватель - 1 шт
  • внешний рассеиватель - 1 шт
  • чехол - 1 шт

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