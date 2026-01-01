Артикул: NVF-9060

Falcon Eyes SHD-17B – штанга с двумя клипсами на шарнирах.

Штанга изготовлена из металла, на торцах располагаются винты 1/4", к которым крепятся шарнирные кронштейны с клипсами. Чаще всего клипсу используют для крепления и удержания фонов, светоотражателей или цветных фильтров, ширина обрезиненного захвата клипсы – 75 мм. Длина штанги – 20 см, диаметр – 22 мм. Вес штанги с клипсами – 0,6 кг.