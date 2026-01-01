Falcon Eyes пеходное кольцо для макровспышки 72-77 мм. Предназначено для установки кольцевых макровспышек FE серии DMAF20 на объектив с диаметром резьбы под светофильтр 72 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SHD-17B – штанга с двумя клипсами на шарнирах.
Штанга изготовлена из металла, на торцах располагаются винты 1/4", к которым крепятся шарнирные кронштейны с клипсами. Чаще всего клипсу используют для крепления и удержания фонов, светоотражателей или цветных фильтров, ширина обрезиненного захвата клипсы – 75 мм. Длина штанги – 20 см, диаметр – 22 мм. Вес штанги с клипсами – 0,6 кг.
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Falcon Eyes пеходное кольцо для макровспышки 72-77 мм. Предназначено для установки кольцевых макровспышек FE серии DMAF20 на объектив с диаметром резьбы под светофильтр 72 мм.
Kupo Folding Base Mini Stand – небольшая легкая стойка для крепления фонового освещения весом не более 3 кг. Представляет собой комплект из основания в виде стойки-лягушки и центральной телескопической колонны максимальной высотой 85 см.
Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.