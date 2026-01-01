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Falcon Eyes SHD-17B штанга с двумя клипсами на шарнирах

Falcon Eyes SHD-17B штанга с двумя клипсами на шарнирах

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9060

Falcon Eyes SHD-17B – штанга с двумя клипсами на шарнирах.

Штанга изготовлена из металла, на торцах располагаются винты 1/4", к которым крепятся шарнирные кронштейны с клипсами. Чаще всего  клипсу используют для крепления и удержания фонов, светоотражателей или цветных фильтров, ширина обрезиненного захвата клипсы – 75 мм. Длина штанги – 20 см, диаметр – 22 мм. Вес штанги с клипсами – 0,6 кг.

Описание

Falcon Eyes SHD-17B штанга с двумя клипсами на шарнирах

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