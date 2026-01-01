Datacolor SpyderCheckr SCK100 фотошкала

Описание

SpyderCheckr™ позволяет фотографам калибровать камеры, строить точный баланс белого и захватывать образцы цвета с заранее известными значениями уже на стадии съемки.

SpyderCheckr помогает добиться постоянной цветопередачи в любой день с любой фотокамерой и с легкостью использовать результаты настройки в популярных программах конвертации RAW, таких, как Adobe Photoshop и Lightroom. Продукт надежен, экологически безопасен, включает 48 цветовых полей, специально отобранных по спектру и простое в использовании программное обеспечение для калибровки.

Обеспечивая правильную и постоянную цветопередачу с самого начала, SpyderCheckr значительно ускоряет обработку изображений.

SpyderCheckr можно монтировать на головку трипода с помощью резьбы 1/4.

