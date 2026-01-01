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Datacolor SpyderCheckr SCK100 фотошкала

Datacolor SpyderCheckr SCK100 фотошкала

Datacolor
Артикул: NVF-6042

Datacolor SpyderCheckr SCK100 – фотошкала с цветными и серыми полями.

Цветовая гамма разработана на профессиональном уровне с такой целью, чтобы получить  оптимальный спектр.

Описание

SpyderCheckr™ позволяет фотографам калибровать камеры, строить точный баланс белого и захватывать образцы цвета с заранее известными значениями уже на стадии съемки.

SpyderCheckr помогает добиться постоянной цветопередачи в любой день с любой фотокамерой и с легкостью использовать результаты настройки в популярных программах конвертации RAW, таких, как Adobe Photoshop и Lightroom. Продукт надежен, экологически безопасен, включает 48 цветовых полей, специально отобранных по спектру и простое в использовании программное обеспечение для калибровки.

Обеспечивая правильную и постоянную цветопередачу с самого начала, SpyderCheckr значительно ускоряет обработку изображений.

SpyderCheckr можно монтировать на головку трипода с помощью резьбы 1/4.

Комплектация

  • SpyderCheckr™.
  • Программное обеспечение SpyderCheckr на компакт-диске.
  • Краткое руководство пользователя.

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