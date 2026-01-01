images
Fotokvant FLH-02 универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма
Fotokvant FLH-02 универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма

Fotokvant FLH-02 универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: NVF-3153

Fotokvant FLH-02 – универсальный стальной адаптер серебристого цвета. Винт 1/4"–винт 3/8". Предназначен для крепления камер, штативов, моноподов и пр. Размер, мм – 7; высота, мм – 7. Комплектация – 1 шт.

Fotokvant FLH-02 универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма

