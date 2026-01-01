Fotokvant FLH-02 универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма

Арт. OLE-0600

Manfrotto MVT535HH – алюминиевый видеоштатив с выдвижными ножками, который позволяет устанавливать камеру весом до 20 кг. Каждая нога имеет независимый выбор угла наклона – 23, 50, и 70 градусов и может быть отрегулирована по высоте в трех фиксированных положениях.