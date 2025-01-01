Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см

Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Свет от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, превращается в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика гарантируют долговечное использование. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Характеристики:
- цвет – просвечивающий зонт-софтбокс
- диаметр зонта, см – 70
- глубина зонта, см – 17
- длина штока, см – 49
- материал зонта – полиэстер
- материал спиц – стекловолокно