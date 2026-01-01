Kupo CT-20MB 20” C Stand Black си-стенд стойка-черепаха

Характеристики:
- высота максимальная - 172 см
- нагрузка максимальная - 10 кг
- высота минимальная - 93 см
- материал - сталь
- цвет - черный (порошковое покрытие)
- количество секций - 3
- диаметр секций - 25, 30, 35 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стальная стандартная, студийная стойка Kupo CT-20MB 20” C Stand Black черного цвета с базой типа черепаха.
Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Уникальная система блокировки дает возможность быстро сложить и разложить ножки стойки. для эт ого нужно всего лишь потянуть кольцо на пружине и повернуть стойку.
Характеристики:
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Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.
Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.
Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".
Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.
Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.
Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим мини изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 51 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
Manfrotto 012B – стойка для установки осветительного оборудования. Состоит из основания Manfrotto 003 и телескопической алюминиевой двухсекционной центральной колонны длиной от 48 до 85 см. Максимальная нагрузка, кг – 3.
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.
Kupo DOUBLE Convi Clamp-Black W/KCP-7SDL Saddle – состоит из соединенных между собой суперклампа и двойного гексагонального стержня. Эти две струбцины могут использоваться для соединения вместе разнообразных материалов. Модель представляет собой легкую конструкцию из сплава нержавеющей стали с болтами. Рассчитана на нагрузку не более 20 кг.
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KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.
Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Kupo Baby Offset Arm KS-058 – стальной угловой кронштейн с втулками 16 мм. Может быть использован в качестве небольшого журавля. Рабочая длина – 41,59 см. Вес – 0,7 кг.