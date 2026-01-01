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Kupo CT-20MB 20” C Stand Black си-стенд стойка-черепаха

Kupo CT-20MB 20” C Stand Black си-стенд стойка-черепаха

Kupo
Артикул: DAN-1462

Стальная стандартная, студийная стойка Kupo CT-20MB 20” C Stand Black черного цвета с базой типа черепаха.

Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Уникальная система блокировки дает возможность быстро сложить и разложить ножки стойки. для эт ого нужно всего лишь потянуть кольцо на пружине и повернуть стойку.


Описание

Характеристики:

  • высота максимальная - 172 см
  • нагрузка максимальная - 10 кг
  • высота минимальная - 93 см
  • материал - сталь
  • цвет - черный (порошковое покрытие)
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 25, 30, 35 мм

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