images
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель

Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель

Kupo
Артикул: NVF-5539

Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.

Описание

На дисках расположены четыре V-образных защелки для разных типов штативов - 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4". В защелках располагаются «зубы», которые надежно фиксируют помещаемый между двумя дисками предмет. Зажим сделан из алюминия, поэтому ему не грозит износ вследствие множественных установок.

Характеристики:

  • Диаметры крепления 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм)
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 650 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета
Арт. OLE-1443
Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.

4 460 ₽
В корзину
Kupo KCP720B DOUBLE Convi Clamp-Black W/KCP-7SDL Saddle двойной зажим с кареткой
Арт. OLE-0691
Kupo KCP720B DOUBLE Convi Clamp-Black W/KCP-7SDL Saddle двойной зажим с кареткой
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo DOUBLE Convi Clamp-Black W/KCP-7SDL Saddle – состоит из соединенных между собой суперклампа и двойного гексагонального стержня. Эти две струбцины могут использоваться для соединения вместе разнообразных материалов. Модель представляет собой легкую конструкцию из сплава нержавеющей стали с болтами. Рассчитана на нагрузку не более 20 кг.

6 810 ₽
В корзину
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2&#039; Black крепежная головка с зажимом 2-1/2&#039;&#039;
Арт. NVF-5538
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black крепежная головка с зажимом 2-1/2''
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black – крепежная голова с двойным зажимом 2 – 1/2'' для студийного оборудования. Выполнена из алюминия.

3 920 ₽
В корзину
Lastolite LR82206R SKYLITE Sunfire/Whit ткань двусторонняя мягкое золото/белый размер 2х2 м
Арт. NVF-7934
Lastolite LR82206R SKYLITE Sunfire/Whit ткань двусторонняя мягкое золото/белый размер 2х2 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite (82206) SKYLITE Sunfire/Whit – двусторонняя ткань – мягкое золото/белый для отражателя, размером 200х200 см. Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 200х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, белый – 5450 К, мягкое золото – 4750 К.

32 090 ₽
В корзину
Kupo CS40MKB 40&quot; C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CS40MKB 40&quot; C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Арт. NVF-8845
Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном.

Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из стали и имеет черную порошковую окраску. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.

24 990 ₽
В корзину
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead держатель
Арт. NVF-9448
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead держатель
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead - крепежная голова Grip Head под шестигранный стержень Hex Stud.

Предназначена для установки на восьмигранный штифт, разработанный специально для зажима Convi Clamp.

Внимание! Голова не устанавливается на крепежное отверстие Вaby receiver 5/8''.

6 770 ₽
В корзину
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Арт. NVF-9506
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.

Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.

6 810 ₽
В корзину
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8&quot;-16 MALE THREADED BOLT адаптер палец
Арт. NVF-9535
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT адаптер палец
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".

Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.

780 ₽
В корзину
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Арт. NVF-9707
Fotokvant SN-27 переходное кольцо Bowens-Profoto для установки рефлекторов Bowens на Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SN-27 - переходное кольцо для установки софтбоксов с байонетом Bowens на осветители с посадкой Profoto. 

3 830 ₽
В корзину
Kupo CT-20MB 20” C Stand Black си-стенд стойка-черепаха
Арт. DAN-1462
Kupo CT-20MB 20” C Stand Black си-стенд стойка-черепаха
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Стальная стандартная, студийная стойка Kupo CT-20MB 20” C Stand Black черного цвета с базой типа черепаха.

Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Уникальная система блокировки дает возможность быстро сложить и разложить ножки стойки. для эт ого нужно всего лишь потянуть кольцо на пружине и повернуть стойку.


20 430 ₽
В корзину
Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL зажим серебристый
Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL зажим серебристый
Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL зажим серебристый
Арт. DAN-2378
Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL зажим серебристый
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Зажим Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL, цвет - серебристый.

Держатель-зажим Convi Clamp с разработан для установки на любой трубке от 5 до 51мм и оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения. Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.

3 360 ₽
В корзину
Kupo GT-515B Gaffa Tape Black 0,048x13,72 м скотч черный
Kupo GT-515B Gaffa Tape Black 0,048x13,72 м скотч черный
Арт. DAN-7120
Kupo GT-515B Gaffa Tape Black 0,048x13,72 м скотч черный
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo GT-515B Gaffa Tape Black — тейп, который выполняет функцию держателя и используется для приклеивания в отрасли профессиональной фотографии, кино- и телеиндустрии и в сценической сфере.Он изготовлен из композитных материалов: натуральной резины и синтетической смолы, благодаря чему характеризуется превосходными начальным схватыванием и силой приклеивания при низких и высоких температурах. Скотч отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен и не оставляет следов. - Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом. - Клейкая сторона: основа из натуральной резины. - Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин. Цвет: чёрный, ширина 48мм, длина 13.72 м

890 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера