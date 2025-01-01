KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.
Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.
На дисках расположены четыре V-образных защелки для разных типов штативов - 5/8", 1/2", 3/8" и 1/4". В защелках располагаются «зубы», которые надежно фиксируют помещаемый между двумя дисками предмет. Зажим сделан из алюминия, поэтому ему не грозит износ вследствие множественных установок.
Характеристики:
Kupo DOUBLE Convi Clamp-Black W/KCP-7SDL Saddle – состоит из соединенных между собой суперклампа и двойного гексагонального стержня. Эти две струбцины могут использоваться для соединения вместе разнообразных материалов. Модель представляет собой легкую конструкцию из сплава нержавеющей стали с болтами. Рассчитана на нагрузку не более 20 кг.
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black – крепежная голова с двойным зажимом 2 – 1/2'' для студийного оборудования. Выполнена из алюминия.
Lastolite (82206) SKYLITE Sunfire/Whit – двусторонняя ткань – мягкое золото/белый для отражателя, размером 200х200 см. Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 200х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, белый – 5450 К, мягкое золото – 4750 К.
Kupo CS40MKB 40" C Stand Kits Black – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном.
Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из стали и имеет черную порошковую окраску. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead - крепежная голова Grip Head под шестигранный стержень Hex Stud.
Предназначена для установки на восьмигранный штифт, разработанный специально для зажима Convi Clamp.
Внимание! Голова не устанавливается на крепежное отверстие Вaby receiver 5/8''.
Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.
Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".
Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.
Fotokvant SN-27 - переходное кольцо для установки софтбоксов с байонетом Bowens на осветители с посадкой Profoto.
Стальная стандартная, студийная стойка Kupo CT-20MB 20” C Stand Black черного цвета с базой типа черепаха.
Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Уникальная система блокировки дает возможность быстро сложить и разложить ножки стойки. для эт ого нужно всего лишь потянуть кольцо на пружине и повернуть стойку.
Зажим Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL, цвет - серебристый.
Держатель-зажим Convi Clamp с разработан для установки на любой трубке от 5 до 51мм и оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения. Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.
Kupo GT-515B Gaffa Tape Black — тейп, который выполняет функцию держателя и используется для приклеивания в отрасли профессиональной фотографии, кино- и телеиндустрии и в сценической сфере.Он изготовлен из композитных материалов: натуральной резины и синтетической смолы, благодаря чему характеризуется превосходными начальным схватыванием и силой приклеивания при низких и высоких температурах. Скотч отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен и не оставляет следов. - Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом. - Клейкая сторона: основа из натуральной резины. - Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин. Цвет: чёрный, ширина 48мм, длина 13.72 м
