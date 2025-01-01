Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель

Арт. DAN-7120

Kupo GT-515B Gaffa Tape Black — тейп, который выполняет функцию держателя и используется для приклеивания в отрасли профессиональной фотографии, кино- и телеиндустрии и в сценической сфере.Он изготовлен из композитных материалов: натуральной резины и синтетической смолы, благодаря чему характеризуется превосходными начальным схватыванием и силой приклеивания при низких и высоких температурах. Скотч отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен и не оставляет следов. - Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом. - Клейкая сторона: основа из натуральной резины. - Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин. Цвет: чёрный, ширина 48мм, длина 13.72 м