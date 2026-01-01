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Manfrotto 012B стойка для оборудования

Manfrotto 012B стойка для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0615

Manfrotto 012B – стойка для установки осветительного оборудования. Состоит из основания Manfrotto 003 и телескопической алюминиевой двухсекционной центральной колонны длиной от 48 до 85 см. Максимальная нагрузка, кг – 3.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 85
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном состоянии, см – 48
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 60
  • диаметр трубы колонны, мм – 22,19
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • вес, кг – 1,346
 

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