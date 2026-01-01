Manfrotto 012B стойка для оборудования

- максимальная высота, см – 85
- минимальная высота, см – 9
- длина в сложенном состоянии, см – 48
- диаметр основания в разложенном виде, см – 60
- диаметр трубы колонны, мм – 22,19
- максимальная нагрузка, кг – 3
- вес, кг – 1,346
Фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom, Fotokvant RFBG-1-EL.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Elinchrom. Вес - 0,8 кг.