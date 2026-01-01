Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога

Описание

C-Stand LV-3300H состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров.

Стойка высотой до 3,3 м с оптимальным для частых транспортировок весом (6,5 кг) выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг.

Надежность и долговечность стойки обеспечена материалом конструкции – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из нержавеющей стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.

Характеристики: