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-10 %
Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога
Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога
Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога

Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2950

Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога. Стойка C-Stand с базой типа Turtle base. Съемная 3-х секционная центральная колонна, перекладина и две поворотные муфты. Максимальная высота стойки 330 см, длина перекладины 135 см. Нагрузочная способность до 20 кг. Цвет черный. Вес 6.5 кг.

Описание

C-Stand LV-3300H состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров.

Стойка высотой до 3,3 м с оптимальным для частых транспортировок весом (6,5 кг) выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг.

Надежность и долговечность стойки обеспечена материалом конструкции – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из нержавеющей стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Максимальная высота 330 см
  • Количество секций 3
  • Зажимы винтовые
  • Амортизация пружинная
  • Длина в сложенном виде 130 см
  • Диаметр телескопических секций 25 мм, 30 мм, 35 мм
  • Длина перекладины 135 см
  • Диаметр перекладины 16 мм
  • Диаметр ног 25 мм
  • Материал стойки нержавеющая сталь
  • Материал муфт, соединителей алюминиевый сплав
  • Монтажный адаптер колонны 5/8”
  • Монтажные адаптеры перекладины 3/8”, 1/4”
  • Монтажный адаптер шаровой мини головки 1/4”
  • Вес 6,5 кг

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