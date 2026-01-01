Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога

C-Stand LV-3300H состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров.
Стойка высотой до 3,3 м с оптимальным для частых транспортировок весом (6,5 кг) выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг.
Надежность и долговечность стойки обеспечена материалом конструкции – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из нержавеющей стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Максимальная высота 330 см
- Количество секций 3
- Зажимы винтовые
- Амортизация пружинная
- Длина в сложенном виде 130 см
- Диаметр телескопических секций 25 мм, 30 мм, 35 мм
- Длина перекладины 135 см
- Диаметр перекладины 16 мм
- Диаметр ног 25 мм
- Материал стойки нержавеющая сталь
- Материал муфт, соединителей алюминиевый сплав
- Монтажный адаптер колонны 5/8”
- Монтажные адаптеры перекладины 3/8”, 1/4”
- Монтажный адаптер шаровой мини головки 1/4”
- Вес 6,5 кг