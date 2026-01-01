Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная

Описание

Благодаря высокой эффективности, осветительный прибор создает мощный световой поток и подходит для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видах фотосъемки, а также на выезде, если есть возможность подключения к бытовой электросети.

В комплект поставки входит программируемый пульт, который позволит управлять осветителями на расстоянии, с помощью радиосигнала. Пульт имеет 4 канала, на каждый из которых можно подключить часть осветителей и включать их с помощью пульта раздельно. Доступные функции: включение/выключение осветителя, плавная регулировка яркости, быстрая регулировка яркости (3 уровня). Пульт позволяет применять функции ко всем каналам одновременно или к каждому каналу отдельно.

Цветовая температура 5500±200 K (соответствует температуре дневного освещения), в комплекте конверсионный фильтр, понижающий температуру источника света до 3200±200 К.

Характеристики: