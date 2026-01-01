images
images
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная

Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-7896

Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.

Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90. 

Описание

Благодаря высокой эффективности, осветительный прибор создает мощный световой поток и подходит для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видах фотосъемки, а также на выезде, если есть возможность подключения к бытовой электросети.

В комплект поставки входит программируемый пульт, который позволит управлять осветителями на расстоянии, с помощью радиосигнала. Пульт имеет 4 канала, на каждый из которых можно подключить часть осветителей и включать их с помощью пульта раздельно. Доступные функции: включение/выключение осветителя, плавная регулировка яркости, быстрая регулировка яркости (3 уровня). Пульт позволяет применять функции ко всем каналам одновременно или к каждому каналу отдельно.

Цветовая температура 5500±200 K (соответствует температуре дневного освещения), в комплекте конверсионный фильтр, понижающий температуру источника света до 3200±200 К.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 45
  • количествово светодиодов – 96
  • регулировка мощности светового потока – 0-100%
  • цветовая температура, К – 5500±200
  • индекс цветопередачи CRI – >90
  • освещенность, на 1 м – 1800 люкс
  • угол светового луча, град. – 90
  • тип подключения цоколь – Е27
  • питание от сети – 220 В 50 Гц
  • пульт ДУ – в комплекте
  • количество каналов управления – 4
  • размер, мм – 94x145
  • вес, г – 300

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Арт. NVF-6385
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Софтбокс устанавливается на стойку или журавль. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.

1 620 ₽
В корзину
Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black держатель-зажим
Арт. OLE-0689
Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black держатель-зажим
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black – зажим с зубчатой рукояткой.

Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.

2 900 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Арт. DAN-5951
Fotokvant U-91T фотозонт белый на просвет 91 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола - 91 см.

520 ₽
В корзину
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Арт. FTR-558
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.

520 ₽
В корзину
Manfrotto 143BKT площадка
Арт. DAN-0252
Manfrotto 143BKT площадка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 143BKT – площадка для крепления оборудования. Фиксация осуществляется с помощью втулочного адаптера размером 16 мм.

3 990 ₽
В корзину

Видео

Роберт Дуано
Роберт Дуано
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Секреты аккумулятора Canon LP-E17 и LP-E6NH - подделки, копии, пустышки, повербанки и лайфхаки
Секреты аккумулятора Canon LP-E17 и LP-E6NH - подделки, копии, пустышки, повербанки и лайфхаки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.