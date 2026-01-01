Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная

Благодаря высокой эффективности, осветительный прибор создает мощный световой поток и подходит для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видах фотосъемки, а также на выезде, если есть возможность подключения к бытовой электросети.
В комплект поставки входит программируемый пульт, который позволит управлять осветителями на расстоянии, с помощью радиосигнала. Пульт имеет 4 канала, на каждый из которых можно подключить часть осветителей и включать их с помощью пульта раздельно. Доступные функции: включение/выключение осветителя, плавная регулировка яркости, быстрая регулировка яркости (3 уровня). Пульт позволяет применять функции ко всем каналам одновременно или к каждому каналу отдельно.
Цветовая температура 5500±200 K (соответствует температуре дневного освещения), в комплекте конверсионный фильтр, понижающий температуру источника света до 3200±200 К.
Характеристики:
- мощность, Вт – 45
- количествово светодиодов – 96
- регулировка мощности светового потока – 0-100%
- цветовая температура, К – 5500±200
- индекс цветопередачи CRI – >90
- освещенность, на 1 м – 1800 люкс
- угол светового луча, град. – 90
- тип подключения цоколь – Е27
- питание от сети – 220 В 50 Гц
- пульт ДУ – в комплекте
- количество каналов управления – 4
- размер, мм – 94x145
- вес, г – 300