Godox GM55 5.5”4K HDMI накамерный видеомонитор. 

Описание

Компактный и легкий 5,5-дюймовый накамерный монитор с сенсорным дисплеем 1920*1080p, входом и выходом HDMI, поддерживающим сигналы камеры до DCI 4K24 и UHD 4K30. Видеомонитор позволяет просматривать отснятый материал, контролировать экспозицию, фокус и другие параметры в режиме реального времени.

Сенсорный экран с матрицей IPS с большим углом обзора 160°/160° позволит нескольким людям наблюдать под разными углами четкую реалистичную картинку даже при ярком солнечном освещении (рекомендуется использование комплектного козырька от солнца).

Благодаря калибровке цвета REC.709 GM55, дисплей гарантирует естественное изображение с точной цветопередачей, которая зачастую значительно превышает ту, что отображается на встроенном экране камеры.

Выход HDMI 4K может использоваться для осуществления дистанционного мониторинга в реальном времени, к GM55 можно подключить второй монитор, как напрямую, так и с помощью беспроводного передатчика. Это удобно, когда режиссеру и оператору нужен одновременный контроль изображения.

Слот SD-карты на корпусе монитора позволяет импортировать до 25 пользовательских пресетов 3D LUT для цветокоррекции и добавления в отснятый материал различных творческих эффектов.

Встроенные функционал включает в себя вывод на экран форм для анализа и настройки параметров видеосигнала в режимах RGB, YUV, Y (Waveform). Монитор поддерживает большинство функций, необходимых профессиональным операторам, включая гистограмму, «зебру», «ложные цвета», фокус-пикинг и многие другие. Функция управления камерой даст доступ к настройкам камеры через всплывающее экранное меню или кнопками быстрого доступа монитора.

GM55 также имеет двухканальный выход для наушников Jack 3,5 мм дающий возможность контролировать звук непосредственно во время съемки.

Монитор питается через вход постоянного тока DC 7-24В или от внешнего аккумулятора NP-F550/F750/F970 (кабели питания, сетевые адаптеры или аккумуляторы приобретаются дополнительно). Для этого на тыльной стороне корпуса имеется аккумуляторная площадка, а на торцевой – входной порт питания. Рядом с входным портом расположен выходной порт постоянного тока. Выходной порт может использоваться для подачи питания на аккумулятор-пустышку камеры, что увеличит время работы всей системы.

Видеомонитор устанавливается при помощи комплектного наклонного адаптера на башмак камеры или на риг, держатель, стойку, имеющие винт ¼''. Направленность монитора может быть вертикальная или горизонтальная, для чего на корпусе предусмотрено 3 резьбовых отверстия.

Характеристики: