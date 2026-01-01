Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации

Описание

Selens sandbag large – двойной насыпной мешок-противовес до 5 кг

Selens sandbag large (артикул MTG-3227) – это большой двойной насыпной мешок-противовес, предназначенный для стабилизации студийных стоек, журавлей, си-стендов и другого осветительного оборудования. Мешок заполняется наполнителем (рекомендуется использовать чугунные или стальные шарики, песок или соль) и обеспечивает надёжное утяжеление конструкции, предотвращая опрокидывание.

Изделие выполнено из крепкого нейлона, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Двойная конструкция позволяет распределять нагрузку и удобно размещать мешок на ножках стоек или перекладинах журавлей. Компактный размер и лёгкий вес (пустого мешка) делают его удобным для транспортировки на выездные съёмки.

Назначение и применение

Стабилизация стоек и журавлей: для предотвращения опрокидывания осветительного оборудования.

для предотвращения опрокидывания осветительного оборудования. Утяжеление си-стендов: для устойчивости при работе с тяжёлыми софтбоксами и флагами.

для устойчивости при работе с тяжёлыми софтбоксами и флагами. Выездные съёмки: компактный и лёгкий мешок удобно брать с собой.

компактный и лёгкий мешок удобно брать с собой. Студийная работа: для дополнительной фиксации оборудования на полу.

Ключевые особенности

Вместимость до 5 кг: достаточный вес для стабилизации большинства студийных конструкций.

достаточный вес для стабилизации большинства студийных конструкций. Двойная конструкция: удобное распределение наполнителя по двум отсекам.

удобное распределение наполнителя по двум отсекам. Крепкий нейлон: прочный, износостойкий материал.

прочный, износостойкий материал. Насыпной мешок: наполняется песком, шариками или солью.

наполняется песком, шариками или солью. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

подходит для различных типов оборудования. Компактное хранение: легко складывается, когда пуст.

Технические характеристики

Тип: мешок-противовес (sandbag)

мешок-противовес (sandbag) Бренд: Selens

Selens Модель: 6923600488280 sandbag large

6923600488280 sandbag large Максимальная загрузка: 5 кг

5 кг Конструкция: двойной насыпной

двойной насыпной Материал: крепкий нейлон

крепкий нейлон Применение: стабилизация стоек, журавлей, си-стендов

Рекомендуемый наполнитель

Для наполнения мешка рекомендуется использовать Fotokvant CARGO-3 – стальная дробь для наполнения мешков (2 кг). Также можно использовать песок, соль или другие сыпучие материалы.

Как использовать мешок

Наполнение: заполните мешок наполнителем (песок, стальные шарики, соль) до рекомендуемого веса (до 5 кг). Распределение: равномерно распределите наполнитель по двум отсекам двойной конструкции. Установка: разместите мешок на ножках стойки, на перекладине журавля или на основании си-стенда. Фиксация: при необходимости используйте ремни или липучки для дополнительной фиксации. Съёмка: используйте утяжелённую конструкцию для безопасной работы с оборудованием.

Преимущества использования

Безопасность: предотвращает опрокидывание дорогостоящего оборудования.

предотвращает опрокидывание дорогостоящего оборудования. Стабильность: надёжная фиксация стоек и журавлей.

надёжная фиксация стоек и журавлей. Универсальность: подходит для различных типов конструкций.

подходит для различных типов конструкций. Простота использования: легко наполняется и устанавливается.

Совместимость с оборудованием

Стойки: студийные стойки для освещения.

студийные стойки для освещения. Журавли: бум-стойки и выносные штанги.

бум-стойки и выносные штанги. Си-стенды: C-Stand и аналогичные конструкции.

Уход и хранение