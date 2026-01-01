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Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации
Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации
Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации
Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации

Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации

Selens
Артикул: MTG-3227

Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации. Рекомендуем использовать в качестве наполнителя Fotokvant CARGO-2 чугунные шарики для наполнения мешков 2 кг. Выполнен из крепкого нейлона. Удобен на выездных фотосессиях.

Описание

Selens sandbag large – двойной насыпной мешок-противовес до 5 кг

Selens sandbag large (артикул MTG-3227) – это большой двойной насыпной мешок-противовес, предназначенный для стабилизации студийных стоек, журавлей, си-стендов и другого осветительного оборудования. Мешок заполняется наполнителем (рекомендуется использовать чугунные или стальные шарики, песок или соль) и обеспечивает надёжное утяжеление конструкции, предотвращая опрокидывание.

Изделие выполнено из крепкого нейлона, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Двойная конструкция позволяет распределять нагрузку и удобно размещать мешок на ножках стоек или перекладинах журавлей. Компактный размер и лёгкий вес (пустого мешка) делают его удобным для транспортировки на выездные съёмки.

Назначение и применение

  • Стабилизация стоек и журавлей: для предотвращения опрокидывания осветительного оборудования.
  • Утяжеление си-стендов: для устойчивости при работе с тяжёлыми софтбоксами и флагами.
  • Выездные съёмки: компактный и лёгкий мешок удобно брать с собой.
  • Студийная работа: для дополнительной фиксации оборудования на полу.

Ключевые особенности

  • Вместимость до 5 кг: достаточный вес для стабилизации большинства студийных конструкций.
  • Двойная конструкция: удобное распределение наполнителя по двум отсекам.
  • Крепкий нейлон: прочный, износостойкий материал.
  • Насыпной мешок: наполняется песком, шариками или солью.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
  • Компактное хранение: легко складывается, когда пуст.

Технические характеристики

  • Тип: мешок-противовес (sandbag)
  • Бренд: Selens
  • Модель: 6923600488280 sandbag large
  • Максимальная загрузка: 5 кг
  • Конструкция: двойной насыпной
  • Материал: крепкий нейлон
  • Применение: стабилизация стоек, журавлей, си-стендов

Рекомендуемый наполнитель

Для наполнения мешка рекомендуется использовать Fotokvant CARGO-3 – стальная дробь для наполнения мешков (2 кг). Также можно использовать песок, соль или другие сыпучие материалы.

Как использовать мешок

  1. Наполнение: заполните мешок наполнителем (песок, стальные шарики, соль) до рекомендуемого веса (до 5 кг).
  2. Распределение: равномерно распределите наполнитель по двум отсекам двойной конструкции.
  3. Установка: разместите мешок на ножках стойки, на перекладине журавля или на основании си-стенда.
  4. Фиксация: при необходимости используйте ремни или липучки для дополнительной фиксации.
  5. Съёмка: используйте утяжелённую конструкцию для безопасной работы с оборудованием.

Преимущества использования

  • Безопасность: предотвращает опрокидывание дорогостоящего оборудования.
  • Стабильность: надёжная фиксация стоек и журавлей.
  • Универсальность: подходит для различных типов конструкций.
  • Простота использования: легко наполняется и устанавливается.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки: студийные стойки для освещения.
  • Журавли: бум-стойки и выносные штанги.
  • Си-стенды: C-Stand и аналогичные конструкции.

Уход и хранение

  • Храните мешок в сухом месте, защищённом от влаги.
  • При загрязнении протирайте нейлоновую поверхность влажной мягкой тканью.
  • Перед длительным хранением убедитесь, что мешок полностью высох.
  • Избегайте контакта с острыми предметами, которые могут повредить ткань.

Комплектация

В стандартную поставку входит пустой мешок Selens sandbag large. Наполнитель (песок, шарики) приобретается отдельно.

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