Selens 6923600488280 sandbag large мешок до 5 кг двойной насыпной большой для стабилизации

Selens sandbag large – двойной насыпной мешок-противовес до 5 кг
Selens sandbag large (артикул MTG-3227) – это большой двойной насыпной мешок-противовес, предназначенный для стабилизации студийных стоек, журавлей, си-стендов и другого осветительного оборудования. Мешок заполняется наполнителем (рекомендуется использовать чугунные или стальные шарики, песок или соль) и обеспечивает надёжное утяжеление конструкции, предотвращая опрокидывание.
Изделие выполнено из крепкого нейлона, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Двойная конструкция позволяет распределять нагрузку и удобно размещать мешок на ножках стоек или перекладинах журавлей. Компактный размер и лёгкий вес (пустого мешка) делают его удобным для транспортировки на выездные съёмки.
Назначение и применение
- Стабилизация стоек и журавлей: для предотвращения опрокидывания осветительного оборудования.
- Утяжеление си-стендов: для устойчивости при работе с тяжёлыми софтбоксами и флагами.
- Выездные съёмки: компактный и лёгкий мешок удобно брать с собой.
- Студийная работа: для дополнительной фиксации оборудования на полу.
Ключевые особенности
- Вместимость до 5 кг: достаточный вес для стабилизации большинства студийных конструкций.
- Двойная конструкция: удобное распределение наполнителя по двум отсекам.
- Крепкий нейлон: прочный, износостойкий материал.
- Насыпной мешок: наполняется песком, шариками или солью.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
- Компактное хранение: легко складывается, когда пуст.
Технические характеристики
- Тип: мешок-противовес (sandbag)
- Бренд: Selens
- Модель: 6923600488280 sandbag large
- Максимальная загрузка: 5 кг
- Конструкция: двойной насыпной
- Материал: крепкий нейлон
- Применение: стабилизация стоек, журавлей, си-стендов
Рекомендуемый наполнитель
Для наполнения мешка рекомендуется использовать Fotokvant CARGO-3 – стальная дробь для наполнения мешков (2 кг). Также можно использовать песок, соль или другие сыпучие материалы.
Как использовать мешок
- Наполнение: заполните мешок наполнителем (песок, стальные шарики, соль) до рекомендуемого веса (до 5 кг).
- Распределение: равномерно распределите наполнитель по двум отсекам двойной конструкции.
- Установка: разместите мешок на ножках стойки, на перекладине журавля или на основании си-стенда.
- Фиксация: при необходимости используйте ремни или липучки для дополнительной фиксации.
- Съёмка: используйте утяжелённую конструкцию для безопасной работы с оборудованием.
Преимущества использования
- Безопасность: предотвращает опрокидывание дорогостоящего оборудования.
- Стабильность: надёжная фиксация стоек и журавлей.
- Универсальность: подходит для различных типов конструкций.
- Простота использования: легко наполняется и устанавливается.
Совместимость с оборудованием
- Стойки: студийные стойки для освещения.
- Журавли: бум-стойки и выносные штанги.
- Си-стенды: C-Stand и аналогичные конструкции.
Уход и хранение
- Храните мешок в сухом месте, защищённом от влаги.
- При загрязнении протирайте нейлоновую поверхность влажной мягкой тканью.
- Перед длительным хранением убедитесь, что мешок полностью высох.
- Избегайте контакта с острыми предметами, которые могут повредить ткань.