Kupo KS102 Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R шарнирное крепление для аксессуаров

Grifon SP-S4F8M – универсальный переходник с резьбы 1/4 дюйма на 3/8 дюйма.
Имеет внутреннюю резьбу (гайку) 1/4 дюйма и внешнюю резьбу (винт) 3/8 дюйма. В комплекте 5 шт.
Kupo Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R – универсальный шарнирный поворотный адаптер.
Используется для крепления зонта. В комплекте поставляются втулки. Вес - 0,45 кг.
GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону.
KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.
Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.
Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.
Кронштейн-переходник Fotokvant RFLH-22 с держателем для зонта.
Кронштейн-переходник для установки освещения с креплением для зонта. Адаптер позволяет устанавливать студийное оборудование весом до 3 кг. Для установки оборудования (вспышки, светодиодные осветители и пр.) с холодным башмаком, рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-07.
