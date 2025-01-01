images
Kupo KS102 Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R шарнирное крепление для аксессуаров

Kupo KS102 Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R шарнирное крепление для аксессуаров

Kupo
Артикул: OLE-0699

Kupo Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R – универсальный шарнирный поворотный адаптер.

Используется для крепления зонта. В комплекте поставляются втулки. Вес - 0,45 кг.

Описание

Kupo KS102 Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R шарнирное крепление для аксессуаров

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SP-S4F8M переходник мама 1/4 и папа 3/8 (5 шт.)
Арт. OLE-1299
Grifon SP-S4F8M переходник мама 1/4 и папа 3/8 (5 шт.)
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SP-S4F8M – универсальный переходник с резьбы 1/4 дюйма на 3/8 дюйма.

Имеет внутреннюю резьбу (гайку) 1/4 дюйма и внешнюю резьбу (винт) 3/8 дюйма. В комплекте 5 шт.

580 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Арт. OLE-0549
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. 

-15 %6 690 ₽
5 680 ₽
В корзину
Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета
Арт. OLE-1443
Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.

4 460 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Арт. NVF-9074
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.

210 ₽
В корзину
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Арт. NVF-9298
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
В корзину
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-9444
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.

Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.

530 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта
Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта
Арт. DAN-1258
Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.

-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-22 металлический кронштейн-переходник с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-22 металлический кронштейн-переходник с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-22 металлический кронштейн-переходник с держателем для зонта
Арт. DAN-1597
Fotokvant RFLH-22 металлический кронштейн-переходник с держателем для зонта
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Кронштейн-переходник Fotokvant RFLH-22 с держателем для зонта.

Кронштейн-переходник для установки освещения с креплением для зонта. Адаптер позволяет устанавливать студийное оборудование весом до 3 кг. Для установки оборудования (вспышки, светодиодные осветители и пр.) с холодным башмаком, рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-07.

980 ₽
В корзину

Видео

Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера