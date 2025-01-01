Kupo KS102 Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R шарнирное крепление для аксессуаров

Арт. OLE-0549

GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону.