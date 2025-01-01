Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов

Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.
Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и 3/8".
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.
Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.
Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.
Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket - кронштейн со съемной площадкой.
Кронштейн имеет зажимное устройство с варьируемым трением, оснащен быстросъемной площадкой для камеры. Превосходно сочетается с зажимом Convi clamp KCP-700 или другими зажимами, оснащенными приемным крепежным отверстием 5/8" baby receiver.
Изготовлен из алюминия и термопластика. Максимальная нагрузка 4 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen