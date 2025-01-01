Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов

Арт. FTR-293

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.