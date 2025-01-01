images
-15 %
Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов

Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов

Falcon Eyes
Артикул: SAP-001

Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и  3/8".

Описание

Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма
Арт. OLE-1298
Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.

Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности.  Вес - 0,2 кг.

520 ₽
В корзину
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Арт. OLE-0690
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.

3 360 ₽
В корзину
Manfrotto 014-38 адаптер 5/8&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0565
Manfrotto 014-38 адаптер 5/8" и 3/8"
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.

2 790 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель. 

350 ₽
В корзину
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

640 ₽
В корзину
Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн со съемной площадкой
Арт. NVF-9426
Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн со съемной площадкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KCP101QW MAX ARM w/Camera Bracket - кронштейн со съемной площадкой.

Кронштейн имеет зажимное устройство с варьируемым трением, оснащен быстросъемной площадкой для камеры. Превосходно сочетается с зажимом Convi clamp KCP-700 или другими зажимами, оснащенными приемным крепежным отверстием 5/8" baby receiver.

Изготовлен из алюминия и термопластика. Максимальная нагрузка 4 кг.

15 590 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Креативное боке
Креативное боке
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера