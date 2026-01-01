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KUPO KS-187 3/8"-16 Steel hex scoket cap screw w/30mm threaded lenghth комплект винтов

KUPO KS-187 3/8"-16 Steel hex scoket cap screw w/30mm threaded lenghth комплект винтов

Kupo
Артикул: MTG-3280

KUPO KS-187 3/8"-16 Steel hex scoket cap screw w/30mm threaded lenghth комплект винтов. Винт из стали с резьбой 3/8”-16 стержнем длиной 30 мм. Материал:  сталь. Вес: 40 г. Головка: цилиндрическая с цилиндрическим шлицем. Резьба: 3/8”-16, длина 30 мм. Общая длина: 39,4 мм. Комплект из 2 шт. 

Описание

KUPO KS-187 3/8"-16 Steel hex scoket cap screw w/30mm threaded lenghth комплект винтов

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