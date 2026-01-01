KUPO KS-138 3/8"-16 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер
Длинный резьбовой адаптер с 3/8"-16. В комплекте 5 штук.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-187 3/8"-16 Steel hex scoket cap screw w/30mm threaded lenghth комплект винтов. Винт из стали с резьбой 3/8”-16 стержнем длиной 30 мм. Материал: сталь. Вес: 40 г. Головка: цилиндрическая с цилиндрическим шлицем. Резьба: 3/8”-16, длина 30 мм. Общая длина: 39,4 мм. Комплект из 2 шт.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
KUPO KS-138 3/8"-16 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер
Длинный резьбовой адаптер с 3/8"-16. В комплекте 5 штук.
Гайка Fotokvant FLH-84, 3/8 дюйма. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 3/8". Ну, вы же знаете как они теряются...
Fotokvant FLH-98 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 12 мм. Для крепления навесного оборудования, резьба 1/4". Затягивается ключом-шестигранником.
Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Универсальный штифт 5/8" (16мм) с внешней резьбой 3/8' - 16 и 1/4"-20