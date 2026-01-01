К примеру, можно использовать совместно с держателем для смартфона Fotokvant SM-CL3 и вашим телефоном.
Или вы можете использовать с LED-панелью Fotokvant ML-200AI.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-34 - магнитная площадка-держатель с винтом 1/4 дюйма для крепления любого оборудования.
Максимальная нагрузка - 500г при креплении на плоскую металлическую поверхность.
К примеру, можно использовать совместно с держателем для смартфона Fotokvant SM-CL3 и вашим телефоном.
Или вы можете использовать с LED-панелью Fotokvant ML-200AI.
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Wansen BS-0710-841326 Ruby Red шелковый фон 70x100 см кумачовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70x100 см королевский синий.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.