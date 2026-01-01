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Fotokvant RFLH-34 магнитная площадка-держатель с винтом 1/4
Fotokvant RFLH-34 магнитная площадка-держатель с винтом 1/4
Fotokvant RFLH-34 магнитная площадка-держатель с винтом 1/4
Fotokvant RFLH-34 магнитная площадка-держатель с винтом 1/4
Fotokvant RFLH-34 магнитная площадка-держатель с винтом 1/4
Fotokvant RFLH-34 магнитная площадка-держатель с винтом 1/4

Fotokvant RFLH-34 магнитная площадка-держатель с винтом 1/4

Fotokvant
Артикул: DAN-8526

Fotokvant RFLH-34 - магнитная площадка-держатель с винтом 1/4 дюйма для крепления любого оборудования.

Максимальная нагрузка - 500г при креплении на плоскую металлическую поверхность. 

Описание

К примеру, можно использовать совместно с держателем для смартфона Fotokvant SM-CL3 и вашим телефоном.

Или вы можете использовать с LED-панелью Fotokvant ML-200AI.

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