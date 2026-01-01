Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный

Аналоги:
Wansen BS-0710-841326 Ruby Red шелковый фон 70x100 см кумачовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
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Wansen BS-0710-841326 Ruby Red шелковый фон 70x100 см кумачовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Фон Wansen PB-0710-03 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Fotokvant FLH-90-IR – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма. Длина – 48 мм. Изготовлен из стали.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 75150 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-75150 75х150 см.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из алюминия. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.