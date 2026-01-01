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-5 %
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный

Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный

Fotokvant
Артикул: DAN-8602

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.

Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

Описание

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