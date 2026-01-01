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Fotokvant ML-200AI светодиодная панель 3200-5600К 10Вт с аккумулятором 4200 мАч
Fotokvant ML-200AI светодиодная панель 3200-5600К 10Вт с аккумулятором 4200 мАч
Fotokvant ML-200AI светодиодная панель 3200-5600К 10Вт с аккумулятором 4200 мАч
Fotokvant ML-200AI светодиодная панель 3200-5600К 10Вт с аккумулятором 4200 мАч
Fotokvant ML-200AI светодиодная панель 3200-5600К 10Вт с аккумулятором 4200 мАч

Fotokvant ML-200AI светодиодная панель 3200-5600К 10Вт с аккумулятором 4200 мАч

Fotokvant
Артикул: DAN-4896

Светодиодная панель Fotokvant ML-200AI Bi-color 3200-5600 K с аккумулятором.

Компактный и легкий светодиодный осветитель на 200 светодиодов, совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Выходная мощность - 10W. Прибор имеет встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4200 mAh. Размер 158х75.8х10 мм, вес 186 г.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 200 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света. Яркость и цветовая температура регулируются при помощи кнопок + и - на боковой панели. На задней панели расположен дисплей, показывающий заряд аккумулятора, уровень яркости и цветовую температуру в диапазоне 3200-5600 К.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

В комплекте поставки имеется переходник холодный башмак при помощи которого панель может быть установлена в соответствующий разъем камеры.

На нижней и боковой поверхностях имеется крепежное отверстие со стандартной резьбой 1/4" и разъемы Micro-USB, USB Type-C и USB.



Комплектация

  • Шаровая головка - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Провод для зарядки.

Документация

Fotokvant ML-200AI светодиодная панель с аккумулятором. Инструкция Fotokvant ML-200AI светодиодная панель с аккумулятором. Инструкция Скачать

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