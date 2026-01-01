Fotokvant ML-200AI светодиодная панель 3200-5600К 10Вт с аккумулятором 4200 мАч

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 200 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света. Яркость и цветовая температура регулируются при помощи кнопок + и - на боковой панели. На задней панели расположен дисплей, показывающий заряд аккумулятора, уровень яркости и цветовую температуру в диапазоне 3200-5600 К.



Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

В комплекте поставки имеется переходник холодный башмак при помощи которого панель может быть установлена в соответствующий разъем камеры.

На нижней и боковой поверхностях имеется крепежное отверстие со стандартной резьбой 1/4" и разъемы Micro-USB, USB Type-C и USB.







