Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий

Арт. DAN-8602

до конца распродажи 3 дн, 15 ч

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.

Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.