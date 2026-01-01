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-8 %
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий

Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий

Wansen
Артикул: DAN-9368

Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70x100 см королевский синий.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.

Описание

  • Цвет - королевский синий
  • Размер - 70х100 см
  • Материал - шелк

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