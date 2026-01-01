Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70×100 см королевский синий

- Цвет - королевский синий
- Размер - 70х100 см
- Материал - шелк
Wansen BS-1014-841354 Cool Gray шелковый фон 1x1.4 м платиновый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70x100 см королевский синий.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
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Wansen BS-1014-841354 Cool Gray шелковый фон 1x1.4 м платиновый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-1014-841359 Dark Blue шелковый фон 1x1.4 м королевский синий.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841321 Green шелковый фон 70x100 см зеленое яблоко.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841326 Ruby Red шелковый фон 70x100 см кумачовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-1014-841343 Cherry Blossom шелковый фон 1x1.4 м сладкая вата.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Wansen BS-1014-841322 Dark Green шелковый фон 1x1.4 м темно-изумрудный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841328 Peacock Blue шелковый фон 70x100 см цвет морской волны.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841348 Wine Red шелковый фон 70x100 см винный.