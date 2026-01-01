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Fotokvant RFLH-27 адаптер- переходник со стойки 5/8 и на резьбу 1/4 дюйма для штативной головы
Fotokvant RFLH-27 адаптер- переходник со стойки 5/8 и на резьбу 1/4 дюйма для штативной головы
Fotokvant RFLH-27 адаптер- переходник со стойки 5/8 и на резьбу 1/4 дюйма для штативной головы

Fotokvant RFLH-27 адаптер- переходник со стойки 5/8 и на резьбу 1/4 дюйма для штативной головы

Fotokvant
Артикул: DAN-3885

Fotokvant RFLH-27 адаптер 5/8 и шайбой с резьбой 1/4 дюйма. Позволяет крепить штативную голову на студийную стойку или журавль. Адаптер для установки оборудования с посадочными размерами 5/8" (16 мм) на стандартный палец  и шайбой с резьбой 1/4". Изготовлен из металла и технополимера, устанавливается на стойку. Цвет - черный. 

Описание

Fotokvant RFLH-27 адаптер- переходник со стойки 5/8 и на резьбу 1/4 дюйма для штативной головы

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