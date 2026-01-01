Fotokvant RFLH-27 адаптер- переходник со стойки 5/8 и на резьбу 1/4 дюйма для штативной головы

Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-27 адаптер 5/8 и шайбой с резьбой 1/4 дюйма. Позволяет крепить штативную голову на студийную стойку или журавль. Адаптер для установки оборудования с посадочными размерами 5/8" (16 мм) на стандартный палец и шайбой с резьбой 1/4". Изготовлен из металла и технополимера, устанавливается на стойку. Цвет - черный.
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Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Fotokvant FLH-23 – винт для крепления камеры 1/4" с кольцом. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, мм – 17; длина резьбы, мм – 9. Применяется для крепления камеры к напоясному ремню, шнуру или рюкзаку. Комплектация – 1 шт.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Стойка QZSD LS-32-3, легкая.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.
Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт
GreenBean PowerArm PA-099 – шарнирный держатель для установки осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Можно использовать в качестве составляющей части сборной конструкции из зажимов и держателей. Состоит из трех секций спаренных трубок, которые фиксируются винтовыми зажимами через трубчатое соединение. Диаметр трубок – 13 мм, длина каждой секции – 290 мм.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-51 с 1/4 на 3/8 дюйма.
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы 1/4 дюйма (мама) на резьбу 3/8 дюйма (папа). Материал - алюминий.